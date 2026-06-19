Mert Nobre eşi Priscila Nobre kimdir, ne iş yapıyor? Priscila Nobre kaç yaşında, nereli, Türk mü?

Türk futbolunun tanınan isimlerinden Mert Nobre, hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik adamlık döneminde spor kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Başarılı kariyeri kadar özel yaşamı da zaman zaman merak konusu olurken, özellikle eşi Priscila Nobre hakkında araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Mert Nobre’nin eşi Priscila Nobre kimdir? Priscila Nobre kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda merak edilen detaylar…

MERT NOBRE EŞİ PRISCILA NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre’nin eşi Priscila Nobre’dir. Uzun yıllardır evli olan çift, aile yaşamlarını kamuoyunun ve sosyal medyanın yoğun ilgisinden uzak şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir.

Futbolculuk kariyeri boyunca Türkiye’nin önemli kulüplerinde forma giyen ve sonrasında teknik direktörlük kariyerine adım atan Mert Nobre, özel hayatını göz önünde yaşamayan spor insanları arasında gösterilmektedir. Bu yaklaşım, eşi Priscila Nobre için de geçerlidir.

Priscila Nobre, kamuoyuna sık açıklama yapmayan ve özel yaşamını korumayı tercih eden isimlerden biridir. Bu nedenle hakkında açık kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlı düzeydedir. Buna rağmen, uzun yıllardır süren evlilikleri nedeniyle futbolseverlerin ve spor kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olmaya devam etmektedir.

Çiftin aile hayatını ön planda tuttuğu ve özel yaşamlarını medyatik bir görünürlükten uzak şekilde sürdürdüğü bilinmektedir.

PRISCILA NOBRE KAÇ YAŞINDA?

Priscila Nobre’nin doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

PRISCILA NOBRE NERELİ, TÜRK MÜ?

Priscila Nobre’nin doğum yeri veya memleketine ilişkin doğrulanmış resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış değildir.

PRISCILA NOBRE NE İŞ YAPIYOR?

Priscila Nobre’nin mesleği, eğitim geçmişi veya kariyer hayatına ilişkin kamuoyuna açıklanmış detaylı bilgiler bulunmamaktadır.