Bayram ikramiyeleri, emekliler için yılın en önemli ek gelir kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle memur emeklileri, Mart ayı maaşlarını ay başında aldıkları için süreç SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı işliyor. 2026 yılı itibarıyla memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri yatırılma tarihleri netleşti. Peki, Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur emeklisi (Emekli Sandığı) ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Detaylar...

MEMUR EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri, 19 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak. Bu tarih, Nisan ayı maaş ödemelerinden önce gerçekleşiyor ve böylece emekliler bayram öncesinde ikramiyelerine erişebilecek.

Bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılmasıyla birlikte memur emeklileri hem finansal olarak rahatlama sağlıyor hem de bayram harcamalarını planlayabiliyor. Uzmanlar, ikramiye ödemelerinin planlı ve zamanında yapılmasının ekonomik dengeler açısından önemine dikkat çekiyor.

MEMUR EMEKLİSİ (EMEKLİ SANDIĞI) İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri, Emekli Sandığı kapsamında oldukları için maaş ve ikramiye süreçleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı ilerliyor. Mart ayı maaşlarını ay başında alan bu grup, bayram ikramiyelerini ise 19 Mart tarihinde alacak.

Bu ödeme planı sayesinde memur emeklileri, Nisan ayı maaş ödemelerini beklemeden bayram hazırlıklarını tamamlayabilecek. Nisan ayı maaş ödemeleri ise 1-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece memur emeklilerinin hem maaş hem de ikramiye süreçleri net bir takvim üzerinden yürütülmüş oluyor.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN MART AYI MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ

SSK kapsamında emekli olanlar, maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Mart ayı maaş ve bayram ikramiyeleri için tarih dağılımı şu şekilde:

14 Mart: Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar

15 Mart: Maaş ödeme günü 21, 22, 23 olanlar

16 Mart: Maaş ödeme günü 24, 25, 26 olanlar

Bu tarihler itibarıyla SSK emeklileri, hem Mart ayı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarında görmüş oldu.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor. 2026 yılı için ödemeler ise şu şekilde:

17 Mart: Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlar ödemelerini aldı

18 Mart (Bugün): Aylık ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor

Bu tarih planlaması sayesinde Bağ-Kur emeklileri de bayram öncesinde ek gelirlerine ulaşmış oluyor.