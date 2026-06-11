Meksika Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Meksika Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Meksika Güney Afrika maçı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle devam ediyor.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI İZLE

Meksika Güney Afrika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Meksika Güney Afrika maçı Mexico City'de, Estadio Azteca Stadyumu'nda oynanacak.