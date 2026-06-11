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Meksika Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Meksika Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Meksika Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Meksika Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Meksika Güney Afrika Dünya Kupası maçı kaç kaç? Meksika Güney Afrika kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Meksika Güney Afrika canlı maç anlatımı ve Meksika Güney Afrika kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Meksika Güney Afrika kaç kaç? Meksika Güney Afrika canlı maç anlatımı ve Meksika Güney Afrika kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Meksika Güney Afrika maçı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle devam ediyor.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI İZLE

Meksika Güney Afrika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Meksika Güney Afrika maçı Mexico City'de, Estadio Azteca Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmür Yildiz:

1-0 varmış. Maç az çizilmiş. Hakemin hataları var mı sorgulamak lazım. Her maçta ihmal görüyorum. Kontrol eksik.

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Haber YorumlarıErsen Kılçık:

neden şimdi oldu bu maç daha önceden oynansaydı da şu anda rahat olsaydık ya

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Haber YorumlarıBeyza Polat:

bu maçlar her zaman aynı şekilde oluyo da işin içinde başka bir şey var herhalde çünkü ben bu Meksika takımını daha iyi oynayabileceğini biliyorum Güney Afrika'ya karşı bu kadar zor olmaması gerekirdi bence haber doğru mu yani maç gerçekten bu şekilde mi gidiyo

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