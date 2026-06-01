MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2026: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye’de ekonomik gündemin en sıcak başlıklarından biri olan enflasyon verileri, Mayıs 2026 dönemine yaklaşılırken hem piyasaların hem de hanehalkının odağında yer alıyor. Özellikle ücret gelirleri, kira artış oranları, sosyal yardım güncellemeleri ve finansal piyasalardaki fiyatlama davranışları açısından kritik öneme sahip olan enflasyon rakamları, resmi açıklama öncesinde yoğun bir beklenti trafiği oluşturmuş durumda. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomik veri takvimine göre Mayıs 2026 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih netleşmiş durumda. TÜİK tarafından yayımlanacak resmi veriler, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa katılımcılarının beklentileri, Mayıs 2026 enflasyonuna ilişkin önemli bir çerçeve sunuyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde şekillenmiş durumda.

Bu veri, fiyat artış hızında görece sınırlı bir yavaşlama beklentisine işaret ederken, enflasyonun seyrine ilişkin temkinli bir iyimserlik oluşturuyor. Ancak ekonomik göstergeler, enerji fiyatları, gıda enflasyonu ve kur geçişkenliği gibi faktörler nedeniyle tahminlerin değişkenlik gösterebileceği de vurgulanıyor.

Ekonomistler, Mayıs ayı enflasyonunda özellikle hizmet sektöründeki fiyat katılığına dikkat çekerken, aylık bazda açıklanacak verinin genel trendi belirlemede kritik olacağını ifade ediyor. Bu kapsamda enflasyonun yönü, para politikasının geleceği açısından da önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Mayıs 2026 dönemine ilişkin yıllık enflasyon beklentileri de piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi toplu sonuçlarına göre, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 28,94 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, fiyat istikrarına yönelik hedeflerle kıyaslandığında hâlâ yüksek bir seviyeye işaret ederken, dezenflasyon sürecine dair beklentilerin kademeli bir şekilde şekillendiğini gösteriyor. Yıllık enflasyonun seyri, özellikle ücret güncellemeleri, kira artış oranları ve uzun vadeli yatırım kararları üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlara göre yıllık enflasyon beklentilerindeki seyrin kalıcı olarak aşağı yönlü bir trend oluşturabilmesi için para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi ve yapısal reformların desteklenmesi gerekiyor.