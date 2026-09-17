Manchester City Norwich City hangi kanalda? Manchester City Norwich City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Manchester City Norwich City İngiltere Lig Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester City Norwich City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester City Norwich City maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Norwich City maçı yayın bilgisi haberimizde...

MANCHESTER CİTY NORWİCH CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Norwich City maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Manchester City Norwich City maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

MANCHESTER CİTY NORWİCH CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Norwich City maçı bu akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacak. Maç S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.