Ticari işlemlerde fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı, maliyetin üzerine hangi oranda kâr ekleneceği ve belirlenen kârın hangi ölçütlere göre değerlendirileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. “Makul kâr” ifadesi özellikle maliyet artı yöntemi kapsamında, bir mal veya hizmetin maliyetine emsallere uygun bir brüt kâr oranı eklenerek fiyat belirlenmesiyle gündeme geliyor. Ancak makul kâr için her işlemde geçerli olan tek ve sabit bir oran bulunmuyor. Peki, Makul kâr nedir? Makul kâr nasıl hesaplanır? Detaylar...

MAKUL KAR NEDİR?

Makul kâr, kullanılan yönteme ve işlemin niteliğine göre farklı şekilde değerlendirilebilen bir kâr oranını ifade eder. Özellikle transfer fiyatlandırmasında kullanılan maliyet artı yönteminde, ilgili mal veya hizmetin maliyetine makul bir brüt kâr oranı eklenerek emsallere uygun fiyat veya bedel tespit edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan düzenlemelerde maliyet artı yöntemi bu çerçevede tanımlanmaktadır.

Buradaki temel ölçüt, kâr oranının ilişkisiz kişiler arasındaki benzer işlemlerde oluşan fiyatlandırmayla uyumlu olmasıdır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan emsallere uygunluk ilkesi de ilişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım ve satımlarında kullanılan fiyatın, aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasındaki işlemlerde oluşacak fiyata uygun olmasını esas almaktadır.

Dolayısıyla “makul kâr” yalnızca maliyetin üzerine rastgele belirlenen bir oranın eklenmesi anlamına gelmez. Kullanılan yöntemde dikkate alınan maliyet, işlem koşulları ve karşılaştırılabilir işlemler birlikte değerlendirilir.

MAKUL KAR NASIL HESAPLANIR?

Makul kârın hesaplanmasında kullanılan yöntem, işlemin niteliğine göre belirlenir. Maliyet artı yönteminde temel yaklaşım, ilgili mal veya hizmet maliyetinin üzerine uygun bir brüt kâr oranının eklenmesidir.

Basitleştirilmiş biçimde hesaplama şu şekilde gösterilebilir:

Emsallere uygun fiyat = Maliyet + (Maliyet × Makul brüt kâr oranı)

Örneğin maliyetin 100 birim olduğu ve karşılaştırılabilir işlemler üzerinden belirlenen brüt kâr oranının yüzde 20 olduğu bir hesaplamada, maliyete 20 birim kâr eklenir ve sonuç 120 birim olur.

Ancak burada önemli nokta, yüzde 20 oranının bütün işlemler için geçerli genel bir “makul kâr oranı” olarak kabul edilmemesidir. Oranın belirlenmesi işlem ve karşılaştırılabilirlik koşullarına bağlıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamalarında da emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde işlemin mahiyetine en uygun yöntemin kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

MAKUL BRÜT KÂR ORANI NASIL BELİRLENİR?

Maliyet artı yönteminde kullanılan makul brüt kâr oranının belirlenmesinde karşılaştırılabilir işlemler önem taşır. Özellikle işletmenin ilişkisiz kişilerle gerçekleştirdiği benzer işlemler bulunuyorsa, bu işlemlerde uygulanan genel brüt kâr marjı dikkate alınabilir.

Bunun yanında karşılaştırılabilir işlemlerin bulunması, işlemlerin aynı koşullarda gerçekleştiği anlamına gelmez. Ürün veya hizmetin niteliği, satış koşulları ve fiyatı etkileyen diğer ölçülebilir farklılıkların dikkate alınması gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı, emsallere uygun fiyatın belirlenmesinde karşılaştırılabilirlik analizine ve gerekli düzeltmelere yer vermektedir.

Bu nedenle makul kâr oranının belirlenmesinde yalnızca tek bir fiyat veya tek bir işletmenin kâr oranına bakılması yerine, işlemin koşullarıyla uyumlu karşılaştırmaların yapılması önem taşır.

MAKUL KAR ORANI SABİT Mİ?

Makul kâr oranı için bütün sektörlerde, ürünlerde ve işlemlerde geçerli tek bir oran bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir belgede de firmaların satış stratejilerinin farklı olması nedeniyle ortalama bir kâr haddinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Aynı belgede dönemsel koşulların ve ithal ürünlerin iç piyasadaki etkisinin kâr marjlarını değiştirebildiği ifade edilmektedir.

Bu nedenle “makul kâr yüzde kaçtır?” sorusuna bütün işlemler için geçerli tek bir oran üzerinden cevap vermek mümkün değildir. Uygulanacak oran, ilgili işlem için yapılan değerlendirme ve kullanılan yönteme göre ortaya çıkar.

MALİYET ARTI YÖNTEMİNDE MAKUL KÂR

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde bu yöntem, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu yöntemde hesaplamanın temelinde maliyet bulunur. Daha sonra işlemin niteliğine uygun makul brüt kâr oranı belirlenerek maliyete eklenir. Böylece emsallere uygun fiyat veya bedele ulaşılması amaçlanır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarına göre emsallere uygun fiyat veya bedelin belirlenmesinde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemi gibi farklı yöntemler bulunur. İşlemin niteliğine göre uygun yöntemin kullanılması gerekir.