2026 Şampiyonlar Ligi son 16 turu, futbolseverler için nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak ve çeyrek finale çıkma yolunda kritik bir sınav verecek. Peki, Liverpool Galatasaray rövanş maçı bugün mü, saat kaçta? Liverpool Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

LIVERPOOL GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI BUGÜN MÜ?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Türkiye'nin gururu Galatasaray, 18 Mart 2026 Çarşamba gecesi deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşacak. İlk maçın ardından heyecanın tavan yaptığı bu kritik karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rövanş mücadelesi Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak. Bu saat dilimi, özellikle Avrupa ve Türkiye'deki futbolseverler için ideal bir izleme zamanı sunuyor.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'deki futbolseverler için sevindirici bir haber var: Liverpool – Galatasaray rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi heyecanını evinin konforunda takip etmek isteyenler, TRT'nin dijital platformu "tabii" üzerinden de maçı yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilecek. Bu sayede, deplasmandaki bu kritik mücadeleyi kaçırmak mümkün olmayacak.