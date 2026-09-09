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Liverpool Atletico Madrid hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool Atletico Madrid hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda belli oldu. Liverpool Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Atletico Madrid maçı yayın bilgisi!

Liverpool Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Atletico Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Atletico Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Liverpool Atletico Madrid maçını Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile şifresiz izleyebilecek.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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