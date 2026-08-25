KYK yurtları ne zaman açılıyor 2026-2027? Başvurular başladı

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt süreci devam ederken KYK yurtlarına ilişkin başvuru takvimi de belli oldu. KYK yurtları ne zaman açılıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan yurt başvurularıyla birlikte öğrenciler yeni döneme ilişkin yurt takvimini yakından takip etmeye başladı.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Üniversite kayıt süreciyle birlikte başlayan başvurular kapsamında öğrencilerin işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Yurt başvuru takvimine göre başvurular birkaç gün boyunca devam edecek ve sürenin tamamlanmasıyla birlikte başvuru dönemi sona erecek.

KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin ardından öğrencilerin takip edeceği bir sonraki aşama yurt başvuru sonuçları ve kayıt işlemleri olacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurtlara yerleşmek isteyen öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulmasını ve kayıt sürecine ilişkin takvimin netleşmesini bekleyecek.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarının açılacağı tarihe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz net bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl uygulanan takvimde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, başvuru sonuçları ise 11 Eylül'de açıklanmıştı. KYK yurtları da sonuçların açıklanmasının ve kayıt sürecinin ardından 15 Eylül'de hizmete açılmıştı.

Geçen yılki takvim dikkate alındığında 2026-2027 döneminde KYK yurtlarının eylül ayının üçüncü haftasında açılması bekleniyor. Ancak yeni eğitim öğretim yılı için kesin açılış tarihi henüz açıklanmış değil. Yurtlara giriş takviminin, 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçlandırılması ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler açısından kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.