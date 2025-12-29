KYK BURS ZAMMI 2026: KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Burs kredi ücreti ne kadar? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi süreci, her eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler tarafından merakla takip edilen konuların başında geliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanırken, öğrenciler ödemelerin miktarı, tarihi ve zam oranlarını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Burs kredi ücreti ne kadar? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu? Detaylar...

KYK BURS ZAMMI 2026

Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir, başvuru durumlarını yine aynı platform üzerinden takip edebilirler. Ödeme tarihleri ve miktarları ise resmi kaynaklardan duyurulacak ve her öğrencinin başvurusuna göre Ziraat Bankası üzerinden ödemeler yapılacak.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri şu şekilde belirlenmişti:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

2026 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, Aralık ayında burs miktarlarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Yapılacak olası zam oranlarına göre burs miktarları şu şekilde öngörülüyor:

%30 artış: 3.900 TL

%40 artış: 4.200 TL

%50 artış: 4.500 TL

Burs miktarlarına yapılacak bu artış, öğrenci harcamalarına ciddi bir destek sağlayacak ve özellikle eğitim-öğretim masraflarını karşılamada önemli rol oynayacak.

BURS KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK kapsamında verilen öğrenim kredisi ve bursların ücretleri, eğitim düzeyine göre değişiklik gösteriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için mevcut veriler şöyle:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Öğrenciler, burs veya kredi almaya hak kazandıktan sonra taahhütname onayını yaptıktan sonra ödemelerini almaya başlayacaklar. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden veya şubelerden T.C. kimlik numaralarıyla ödemelerini çekebilecekler.

KYK BURS ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ödemelerini alabileceklerini duyurdu. KYK burs ve kredi ödemeleri, başvuru yapıp taahhütnameyi onaylayan öğrenciler için Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

2025 yılı itibarıyla, ödemelerin öğretim yılı başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ödeme tarihleri ve güncel bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden takip edilebilir.