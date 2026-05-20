Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? TAHSİS NUMARASINA göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konu, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara hangi tarihte yatırılacağı oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki emekliler için ikramiye ödemeleri, bayram öncesinde planlı bir takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmî açıklamalara göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme süreci 17 Mayıs 2026 itibarıyla başladı ve 22 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde ödemelerini alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ödemeler, bayramdan önce tamamlanarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak. 2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı ise 4.000 TL olarak uygulanıyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde en önemli kriterlerden biri tahsis numarasıdır. SGK, ödeme yoğunluğunu azaltmak ve sistemli bir dağıtım sağlamak amacıyla ikramiyeleri belirli günlere yayarak yatırmaktadır.

Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme planı tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. Genellikle:

Tahsis numarası düşük olanlar ödemelerini ilk günlerde alır

Orta grupta yer alan emekliler sonraki günlerde ödeme alır

Son gruptaki emekliler ise ödeme takviminin son günlerinde ikramiyelerini hesaplarında görür

17–22 Mayıs 2026 tarih aralığında gerçekleşen bu süreçte, tüm emeklilerin bayramdan önce ödemelerini tamamlanmış şekilde alması hedeflenmektedir. Böylece Kurban Bayramı öncesinde finansal planlamaların sorunsuz yapılması sağlanmaktadır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

SGK tarafından yapılan emekli bayram ikramiyesi ödemeleri oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsamaktadır. Sadece emekliler değil, farklı sosyal güvenlik statülerindeki vatandaşlar da bu ödemeden yararlanabilmektedir.

İkramiye ödenen gruplar şunlardır:

SGK’dan emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı sahipleri

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terör mağduru sivil vatandaşlar

Şampiyon sporcular

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri

Dul ve yetim aylığı alan kişilerde ikramiye ödemesi, maaş bağlanma oranına göre (%75, %50 veya %25) değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her hak sahibi aynı tutarı değil, kendi aylık oranına göre belirlenen ikramiyeyi almaktadır.