Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar 2026? Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişti!

15 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de temassız kartlarla yapılan ödemelerde şifresiz işlem limiti önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 1.500 TL olarak uygulanan limit, yeni düzenlemeyle yükseltildi. Peki, Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar 2026? Detaylar...

TEMASSIZ KARTLARDA ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ DEĞİŞTİ!

Güncelleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara bildirilmiş ve tüm bankaların uygulamasına geçilmiştir.

Temassız ödemeler, kart veya mobil cihazın herhangi bir yüzeyle temas etmesine gerek kalmadan gerçekleştirilen hızlı ve güvenli ödeme yöntemi olarak öne çıkıyor. Limit artışıyla birlikte, kullanıcılar günlük alışverişlerinde daha yüksek tutarda ödemeleri şifre girmeden gerçekleştirebilecek. Bu adım, temassız ödemelerin kullanımını teşvik ederken, işlem güvenliğini de korumayı amaçlıyor.

KREDİ KARTI TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NE KADAR 2026?

2026 yılı itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL olarak belirlendi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2024'te 1.500 TL'ye çıkarılan limitin yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden güncellendiği ve 15 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Limit artışı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki alışverişlerde kullanıcıların ödeme kolaylığını artırırken, bankalar açısından da temassız ödemelerin yaygınlaşmasını sağlıyor. Temassız ödeme limiti, hem kart hem de mobil cihazlar üzerinden güvenli ve hızlı alışveriş yapma imkânı tanıyor.