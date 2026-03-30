Kosova Milli Futbol Takımı Oyuncuları! Piyasa değeri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Priştine’de oynanacak ve kazanan ekip 2026 Dünya Kupası bileti alacak.

KOSOVA MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI

Kosova Milli Takımı’nın 23 kişilik aday kadrosu teknik direktör Franco Foda tarafından belirlendi.

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre, Kosova milli takımının kadro değeri 114.28 milyon Euro'dur.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev alacak, yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da kazanan çıkmaması halinde Dünya Kupası’na katılacak ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Bu kritik mücadelede galip gelen takım, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.