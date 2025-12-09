Kontrolmatik (KONTR) bedelli sermaye artırımı 2025: Kontrolmatik hisse bölündü mü, fiyatı ne kadar oldu, sermaye artırımı ne zaman?

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 2025 yılı için yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir finansal adım attı. Peki, Kontrolmatik hisse bölündü mü, fiyatı ne kadar oldu, sermaye artırımı ne zaman?Kontrolmatik hisse artırımı nasıl yapılır? Detaylar...

KONTROLMATİK (KONTR) BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI 2025

Şirket, daha önce planladığı sermaye artırımı oranını revize ederek %100 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Bu karar doğrultusunda şirket sermayesi 650 milyon TL'den 1,3 milyar TL'ye yükseltilecek.

Artırımın 650 milyon TL'lik bölümü bedelli olarak gerçekleştirilecek ve mevcut pay sahiplerine rüçhan hakkı tanınacak. Bedelli sermaye artırımı, yeni yatırımların fonlanması, şirketin büyüme stratejisinin desteklenmesi ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla uygulanıyor.

KONTR için rüçhan hakkı kullanım dönemi 9 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 23 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu süreçte yatırımcılar ellerindeki her 1 pay için 1 yeni pay alma hakkına sahip olacak. Yeni payların nominal satış fiyatı 1,00 TL olarak belirlendi.

KONTROLMATİK HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Kontrolmatik'te yaşanan süreç bir hisse bölünmesi değil, bedelli sermaye artırımıdır. Yani şirket mevcut sermayesine ek olarak yeni pay ihraç ederek kaynak topluyor. Hisse bölünmesiyle karıştırılmasının temel nedeni, yatırımcıların portföyünde pay adedinin artacak olmasıdır.

Bedelli sermaye artırımı sonrası yatırımcıların hesaplarına ek paylar geçeceği için teknik açıdan hisse sayısı artmakta; ancak bu, hukuki veya operasyonel açıdan bir "bölünme" işlemi değildir.

KONTROLMATİK HİSSE FİYATI NE KADAR OLDU?

Bedelli sermaye artırımı duyurusunun ardından KONTR hissesi işlem günlerinde güçlü bir volatilite sergiledi. Hisse fiyatı, artırım açıklamalarının ardından 17 TL seviyelerinin üzerine kadar yükselerek yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösterdi.

Sermaye artırımı sonrası teorik fiyat 15 TL bandında hesaplanırken, yeni rüçhan haklarının da piyasa koşullarına göre oluşacak fiyatlarla işlem görmesi bekleniyor. Hisse fiyatındaki dalgalanmalar, artırıma katılım oranı ve piyasa likiditesine bağlı olarak devam edebilir.

KONTROLMATİK HİSSE SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Kontrolmatik'in 2025 yılı bedelli sermaye artırımı süreci şu şekilde işleyecek:

Sermaye artırımı kararı şirket tarafından 2025 yılı içinde kamuoyuna duyuruldu.

SPK onayı takiben gerekli süreç başlatıldı.

Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanım tarihleri 09.12.2025 – 23.12.2025 olarak belirlendi.

Bu tarihler arasında rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların hakları geçersiz hale gelecek ve kalan paylar daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda nominal değerin altına düşmeyecek şekilde satışa sunulacak.

Bu süreç, yatırımcıların portföy yönetimi açısından kritik öneme sahip olup hakların zamanında kullanılması gerekmektedir.

(KONTR) SERMAYE ARTIRIMI NASIL YAPILIR?

Kontrolmatik'in %100 bedelli sermaye artırımı sürecine katılmak isteyen yatırımcıların şu adımları izlemeleri gerekiyor:

Rüçhan hakkının tanımlanmış olması gerekir.

9 Aralık 2025 tarihine kadar elinde KONTR hissesi bulunan her yatırımcıya yeni pay alma hakkı otomatik olarak tanımlanacaktır.

Her 1 lot için 1 yeni lot alma hakkı vardır.

Bu artırım %100 olduğu için yatırımcılar sahip oldukları lot sayısı kadar yeni payı nominal fiyat olan 1 TL'den alma hakkına sahiptir.

Rüçhan hakkı bedeli ödenerek hak kullanımı gerçekleştirilir.

Aracı kurumlar üzerinden "rüçhan hakkı kullan" sekmesi üzerinden işlem yapılır.

Kullanılmayan haklar geçersiz olur.

23 Aralık 2025 son kullanım tarihinden sonra kullanılmayan rüçhan hakları iptal edilmez ancak yatırımcı bu haktan yararlanmış olmaz; kalan paylar ise Borsa İstanbul'da 2 iş günü süreyle halka arz edilir.

Portföye eklenen yeni paylar, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcı hesabına geçer.

Bu nedenle yatırımcıların bedelli artırıma katılmak istiyorlarsa işlemi belirtilen tarihler içinde tamamlamaları önem taşır.