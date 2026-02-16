TOKİ eliyle Kocaeli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 10 bin 340 sosyal konut için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi ve hak sahipleri belirlendi. Sonuçların açıklanmasının ardından ise kurada adı çıkmayan binlerce vatandaşın gündeminde tek bir soru var: Kocaeli TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ'de adı çıkmayanlar para iadesini nasıl alacak? Detaylar...

KOCAELİ TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade süreci net bir takvime bağlı olarak yürütülüyor.

TOKİ'nin uygulamasına göre:

Başvuru bedelleri,

Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında,

Başvurunun yapıldığı bankanın yetkili şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla geri alınabiliyor.

Bu süreç otomatik olarak başlatılıyor; hak sahibi olamayan vatandaşların ayrıca bir dilekçe vermesine gerek bulunmuyor.

Örneğin, kura pazartesi günü yapılmışsa; resmi tatil bulunmaması halinde takip eden hafta içinde iade süreci başlıyor. 5 iş günü hesabı yapılırken hafta sonları ve resmi tatiller dikkate alınmıyor.

Başvuru bedelinin yatırıldığı banka kanalı burada belirleyici oluyor. Vatandaşlar iade süresinin başlamasının ardından ilgili bankanın:

Şubelerinden

ATM'lerinden

Dijital bankacılık kanallarından ücretlerini geri çekebiliyor.

TOKİ'DE ADI ÇIKMAYANLAR PARA İADESİNİ NASIL ALACAK?

Kurada hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için iade süreci iki farklı başvuru kanalına göre ilerliyor:

Banka Üzerinden Başvuru Yapanlar

Başvurusunu doğrudan banka şubesi ya da ATM üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar, iade süresi başladıktan sonra:

Kimlikleriyle banka şubelerine giderek veya ATM aracılığıyla başvuru bedellerini geri alabiliyor.

Ek bir başvuru formu doldurmaya ya da yeniden işlem yapmaya gerek bulunmuyor.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapanlar

Başvuru bedelini e-Devlet sistemi üzerinden yatıran kişiler de iade işlemini yine banka kanalları üzerinden gerçekleştiriyor.

İade sürecini takip etmek için:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama bölümüne "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın.

"Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

Başvuru durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini kontrol edin.

Durum bu şekilde görünüyorsa, ilgili bankanın şube veya ATM'lerinden ücret iadesi alınabiliyor.

Emlak Konut Üzerinden Ödeme Yapanlar

Başvuru bedelini Emlak Konut sistemi üzerinden yatıran vatandaşlar ise iade işlemini yine ilgili platform üzerinden takip edebiliyor.

TOKİ mülkiyetindeki gayrimenkul projelerine başvuran ve kura sonucunda hak sahibi olamayan kişiler için başvuru bedelleri, yine kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

İADE SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

5 iş günü dolmadan bankaya gidilmesi halinde iade işlemi henüz aktif olmayabilir.

Resmi tatiller iş günü hesabına dahil edilmez.

İade süreci otomatik işlediği için ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur.

e-Devlet üzerinden durum kontrolü yapılması sürecin takibi açısından önemlidir.