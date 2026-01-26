KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat ayında kiraya ne kadar zam yapılabilecek?

2026 yılının Şubat ayında uygulanacak kira artış oranı henüz resmi olarak açıklanmadı. Kira zammı oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. 2026 Şubat ayı enflasyonu ise 3 Şubat 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026

Enflasyon verileri açıklandıktan sonra, kira artış oranı netleşecek ve kiracılar ile ev sahipleri için yeni kira bedelleri hesaplanabilecek. Bu nedenle Şubat 2026 kira zammı hakkında kesin rakamlar için henüz beklemek gerekiyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Henüz Şubat ayı kira artış oranı resmi olarak açıklanmadı. Türkiye'de kira zamları, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. TÜİK'in 3 Şubat 2026 tarihinde açıklayacağı veriler, Şubat ayı kira artış oranının netleşmesini sağlayacak.

Kiracı ve ev sahipleri, kira artış oranının açıklanmasının ardından yeni kira bedellerini kendi kira sözleşmelerine uygun şekilde hesaplayabilecekler. Bu nedenle Şubat ayında yapılacak kira artışını önceden kesin olarak belirlemek mümkün değil.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşiyor. 2026 yılı için TÜİK, 3 Şubat 2026 tarihinde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Aralık ayında kira artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Aylık TÜFE artışı: %0,89

Yıllık TÜFE artışı (Aralık 2024'e göre): %30,89

On iki aylık ortalama artış: %34,88

Buna göre, Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştır.

2026 ŞUBAT AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Şubat 2026 için kira zammı, 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak TÜİK enflasyon verilerine bağlı olarak netleşecek. Kira artış oranı belirlendiğinde, kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini kolaylıkla hesaplayabilecek.

Önceki ayın verileri göz önüne alındığında, Ocak 2026 kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı. Şubat ayında zam oranının, açıklanacak enflasyon rakamlarına göre değişiklik göstereceği öngörülüyor.