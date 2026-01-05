Haberler

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 OCAK AYI TAHMİNİ HESAPLAMA: 2026 Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme:
2026 Ocak'ta kıdem tazminatı tavanı için gözler zam açıklamasında. Peki, 2026 Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2026 Ocak ayında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, merak konusu oldu. Memur maaş zammı sonrası kıdem tazminatında olası artışlar ne kadar yansıyacak? Peki, yeni tavan ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın gözü bu hesaplamalarda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

2026 Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı, yapılan zam ve enflasyon güncellemeleri sonrası netlik kazandı. 2025 Temmuz ayında belirlenen tavan 53.919,68 TL idi ve 2026 Ocak itibarıyla yeni oranlar açıklanmış oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanan Aralık enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatı, çalışanın hizmet süresi ve brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve tavan miktarı 53.919,68 TL olarak belirlendi. Bu rakam, hem kamu hem de özel sektörde çalışanların hak edişlerini doğrudan etkiliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.

  • TEMMUZ: %2,06
  • AĞUSTOS: 2,04
  • EYLÜL: 3,23
  • EKİM: 2,55
  • KASIM: 0,87
  • ARALIK: 0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.

ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI

  • Toplam enflasyon: %12.19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %18.61

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.

