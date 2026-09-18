Kasımpaşa Konyaspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Kasımpaşa Konyaspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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Kasımpaşa Konyaspor maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşma sona erdi. Kasımpaşa Konyaspor canlı maç yayınını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyredebilecek. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Konyaspor maçı özeti izle video araştırması yapıyor. Detaylar...
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
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KASIMPAŞA KONYASPOR ÖZET
Kasımpaşa Konyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Kasımpaşa Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Kasımpaşa Konyaspor maçı canlı olarak Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlandı.