Kanada Bosna Hersek hangi kanalda? Kanada Bosna Hersek maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kanada Bosna Hersek Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kanada Bosna Hersek maçını hangi kanal veriyor? İşte Kanada Bosna Hersek maçı yayın bilgisi!

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada Bosna Hersek maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kanada Bosna Hersek maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kanada Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.