Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Türk futbol tarihine geçecek bir skor ortaya çıktı. Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Juventus karşısında sahadan 5-2'lik çarpıcı bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç yalnızca skor tabelasına yansıyan bir üstünlük değil; aynı zamanda istatistiksel ve tarihsel açıdan da dikkat çeken bir kırılma noktası oldu. Peki, Juventus en son ne zaman 5 gol yedi? Detaylar...

JUVENTUS EN SON NE ZAMAN 5 GOL YEDİ?

İtalyan temsilcisi, son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Serie A'da Napoli deplasmanında kalesinde 5 gol görmüştü. O karşılaşmada Juventus, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadeleden 5-1 mağlup ayrılmıştı. Napoli'nin gollerini Victor Osimhen (2), Khvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani ve Eljif Elmas kaydederken; Juventus'un tek golü Angel Di Maria'dan gelmişti.

O dönem Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapan isim ise bugün Juventus'un başında bulunan Luciano Spalletti idi. Bu detay, futbolun ironik yüzünü gözler önüne seren çarpıcı bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın 5-2'lik galibiyeti, Juventus'un yaklaşık üç yıl sonra yeniden bir maçta 5 gol yemesi anlamına geliyor. Avrupa arenasında böylesi ağır skorlar yaşayan bir Juventus görmek ise alışılmış bir tablo değil.

1959'DAN SONRA İLK

Juventus açısından bir diğer dikkat çekici veri ise Avrupa kupaları tarihinde yaşandı. İtalyan devi, 1959 yılından bu yana ilk kez bir Avrupa kupasının eleme aşamasında kalesinde 5 gol gördü.

Bu istatistik, mağlubiyetin sıradan bir skor olmadığını ortaya koyuyor. Juventus gibi Avrupa geleneği güçlü bir kulübün eleme turunda 5 gol yemesi, kulüp tarihinin nadir olayları arasında yer aldı. Galatasaray'ın elde ettiği galibiyet bu yönüyle yalnızca güncel bir başarı değil, aynı zamanda arşivlere geçen tarihi bir sonuç oldu.

GALATASARAY, 1963'TEN BERİ İTALYAN TAKIMLARINA YENİLMİYOR

Galatasaray cephesinde ise tablo oldukça farklı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada İtalyan ekiplerine karşı uzun yıllara dayanan bir üstünlüğe sahip.

Cimbom, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Milan'a 3-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmadan sonra Galatasaray, evinde ağırladığı İtalyan takımlarına karşı yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte sarı-kırmızılı ekip 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip filelere 25 gol gönderen Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü. RAMS Park'ta oluşan atmosfer ve taraftar desteği, bu istatistiklerin arkasındaki en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyet, bu köklü serinin en dikkat çekici halkalarından biri olarak kayıtlara geçti.