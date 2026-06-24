İsviçre Kanada maç özeti ve golleri! (ÖZET) İsviçre Kanada kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSVİÇRE KANADA MAÇ ÖZETİ

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İSVİÇRE KANADA ÖZET

İsviçre Kanada maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE KANADA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İsviçre Kanada maçı 2-1'lik İsviçre üstünlüğüyle devam ediyor.

İSVİÇRE KANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsviçre Kanada maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.