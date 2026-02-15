Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ İstanbul Yüzyılın Konut Projesi, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefliyor. İstanbul'daki başvuruların tamamlanmasının ardından gözler TOKİ İstanbul kura çekiliş isim listesi ve kura tarihine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekiliş isim listesi açıklandı mı? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİŞ İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul için başvurular tamamlandı. Ancak şu aşamada TOKİ İstanbul kura çekiliş isim listesi resmen açıklanmadı. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki kura tarihleri ve sonuç listesinin açıklanma takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle İstanbul için asil ve yedek isimlerin e-Devlet veya TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ilan edilip edilmediğine dair net bir resmî kayıt bulunmuyor. Beklentiler, isim listelerinin kura tarihleri sonrası açıklanacağı doğrultusunda şekilleniyor.

Önemli Not: Diğer illerde kura sonuçları ve listeler e-Devlet üzerinden yayımlanmış olmakla birlikte, İstanbul özelinde sonuç listelerinin açıklanma tarihi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

Projede kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlatıldı ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar farklı illerde devam edecek şekilde planlandı. Resmî takvime göre İstanbul için kura çekiminin şubat ayının son haftasında yapılması beklentiler arasında yer alıyor; ancak TOKİ tarafından kesin tarih resmen henüz duyurulmadı.

Bu çerçevede İstanbul için:

Kura çekimi tarihleri hâlâ netleşmedi.

Beklenti, Şubat 2026'nın son haftası içinde tamamlanması yönünde.

Bazı medya hesaplarında İstanbul kura tarihinin "Mart başlarında" açıklanacağı yönünde haberler de bulunuyor; fakat bu tarihler resmi duyuru niteliği taşımıyor.

Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar ilan edilince e-Devlet üzerinden sorgulama imkanı olacak.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANLARI

TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da satışa sunulan konut tipleri ve ödeme planları şu şekilde belirlendi:

Satış Fiyatları

1+1 konutlar: 1.950.000 TL

65?m² 2+1 konutlar: 2.450.000 TL

80?m² 2+1 konutlar: 2.950.000 TL

Aylık Taksitler

1+1: 7.313 TL

65?m² 2+1: 9.188 TL

80?m² 2+1: 11.063 TL

Bu ödeme seçenekleri, %10 peşinat + 240 aya kadar vade ile sosyal konut alıcılarına sunulmaktadır.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kontenjan dağılımında özellikle dezavantajlı ve öncelikli gruplara yer verildi. İstanbul'da hak sahipleri için ayrılan kontenjan dağılımı şöyle:

%5 – Şehit aileleri ve gaziler

%5 – Engelliler

%20 – Emekliler

%10 – Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler

%20 – 18-30 yaş arası gençler

%40 – Diğer alıcılar

Bu kontenjan politikası ile proje, farklı gelir ve yaşam koşullarına sahip başvuru sahiplerini kapsayacak şekilde tasarlandı.