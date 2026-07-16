İspanya Arjantin Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2026 Dünya Kupası finali hangi gün?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda finalistler, İngiltere ile Arjantin arasında Atlanta Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasının ardından belli oldu. Arjantin, son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olan maçta İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi.

DÜNYA KUPASI FİNALE KALAN TAKIMLAR

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşılaşacak. Turnuvanın final mücadelesi 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de oynanacak. Arjantin, yarı finalde İngiltere karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından adını finale yazdırırken, kupanın sahibi İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maçın sonucunda belli olacak.

İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması Atlanta Stadyumu’nda oynandı. ABD’li hakem Ismail Elfath’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki takım da ilk 45 dakika boyunca rakip fileleri havalandıramazken, karşılaşmanın golleri ikinci yarıda geldi ve finale yükselen taraf maçın son anlarında belirlendi.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı, 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak. Yarı finalde İngiltere’yi mağlup eden Arjantin, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Final karşılaşmasının tamamlanmasıyla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan takım belli olacak.

Yarı final maçının ikinci yarısında İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Morgan Rogers’ın yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Gordon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İngiltere’nin üstünlüğü 85. dakikaya kadar devam ederken, Messi’nin pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topu alan Fernandez’in şutu filelerle buluştu ve skor 1-1’e geldi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Arjantin bir gol daha buldu. Messi’nin sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topa kafayla vuran Lautaro Martinez, takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Arjantin sahadan galibiyetle ayrıldı ve finalde İspanya’nın rakibi oldu.