İsmail Karakaş, gözaltına mı alındı? İsmail Karakaş neden gözaltına alındı?

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen isimler tek tek gündeme gelirken, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyen İsmail Karakaş da kamuoyunun merak ettiği futbolcular arasına girdi. Peki İsmail Karakaş kimdir, gözaltına mı alındı ve neden soruşturmaya dahil edildi? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL KARAKAŞ KİMDİR?

İsmail Karakaş, 8 Ocak 1999 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Türk vatandaşı olan Karakaş, profesyonel futbol kariyerini sürdüren bir isimdir. TFF kayıtlarına göre lisans numarası 1731010 olan futbolcu, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giymektedir. Mevcut sözleşmesi 20 Ağustos 2025'te başlamış olup 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmektedir.

İSMAİL KARAKAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

İsmail Karakaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında birçok futbolcu ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu açıklandı.

İSMAİL KARAKAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre İsmail Karakaş'ın da aralarında bulunduğu futbolcuların, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadıkları, özellikle kendi takımlarının maçlarına rakip takımın kazanacağı yönünde bahis yaptıkları iddiası bulunuyor. Soruşturma, 7258 sayılı Kanun, 6222 sayılı Kanun ve bağlantılı mali suçlar kapsamında yürütülüyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde yer alan bazı isimler şunlar:

Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, Mert Aktaş, Mustafa Çeçenoğlu, Tufan Kelleci ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur.