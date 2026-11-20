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Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların piyasadaki son gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu. Gram altının 6 bin TL'nin altına gerilemesi ve ons altında kritik destek seviyelerinin kırılmasıyla birlikte gözler Finans Analisti İslam Memiş'in değerlendirmelerine çevrildi. Kısa vadede satış baskısının sürebileceğini belirten Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Peki, altın daha da düşer mi, şimdi altın alınır mı?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın piyasasında son dönemde etkili olan satış baskısında ABD Merkez Bankasının (FED) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve doların güç kazanması öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle ons altın gerilerken, düşüş yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Ocak ayında 8 bin TL seviyesini aşan gram altın, 20 Kasım 2026 Cuma günü 6 bin TL'nin altına kadar çekildi. Gün içinde gram altının en düşük 5 bin 763 TL seviyesini gördüğü belirtilirken, ons altın da son 14 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU: DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, ons altında yakından takip ettiği 3 bin 880 dolar seviyesindeki desteğin aşağı yönlü kırıldığına dikkat çekti. Memiş, bu gelişmeyle birlikte kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini ifade etti.

Ocak ayında ons altının 5 bin 600 dolar seviyesine yükselmesini olağan bulmadığını belirten Memiş, söz konusu yükselişin ardından başlayan düşüş hareketine ilişkin daha önce de uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Memiş, 3 bin 880 dolar seviyesinin altında bir fiyatı kendisinin de beklemediğini dile getirerek ons altında 3 bin 650 dolar seviyesini yeni hedef olarak gösterdi.

İSLAM MEMİŞ: 2026 TOPLAMA YILIDIR

Altın fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan İslam Memiş, 2026 yılını altın biriktirmek isteyenler için bir toplama dönemi olarak nitelendirdi.

Memiş, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik hazırlık yaptığını belirterek gram ve ons altındaki geri çekilmelerin nakit imkânı bulunan yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti. Bununla birlikte kısa vadede baskılanma sürecinin devam edebileceği uyarısında bulundu.

ALTIN ŞİMDİ ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcıların en çok araştırdığı konulardan biri de mevcut seviyelerden alım yapmanın doğru olup olmadığı oldu. İslam Memiş, altın satma konusunda olumsuz bir görüş taşıdığını belirtirken, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Memiş, altın yatırımıyla ilgili yaklaşımını, "Altın satılır mı?" sorusuna hayır, "Altın alınır mı?" sorusuna ise evet yanıtını vererek açıkladı.

İSLAM MEMİŞ ARALIK AYININ SON HAFTASINI İŞARET ETTİ

Altın piyasasında yıl sonuna ilişkin beklentilerin daha net görülebilmesi için Aralık ayının son haftasına dikkat çeken İslam Memiş, mevcut süreçte kısa vadeli fiyat hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Memiş'in değerlendirmelerine göre altın fiyatlarında kısa vadeli baskı devam edebilir. Ancak analist, bu görünümün orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmediğini ifade ediyor.

Altın fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Buradaki değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.