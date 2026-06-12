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IRQ hangi ülke, IRQ hangi takım, IRQ ne demek, 2026 Dünya Kupası IRQ açılımı ne?

IRQ hangi ülke, IRQ hangi takım, IRQ ne demek, 2026 Dünya Kupası IRQ açılımı ne?
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IRQ hangi ülke ve IRQ hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası IRQ açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEIRQ hangi ülke ve IRQ hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası IRQ açılımı ve IRQ ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan IRQ ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI IRQ HANGİ ÜLKE?

IRQ kısaltması, uluslararası spor dünyasında ve resmi kodlarda Irak'ı temsil etmektedir. 2026 Dünya Kupası bağlamında bu kısaltma tarihi bir öneme sahiptir.

1. IRQ Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Irak (Iraq).

Takım: Irak Milli Futbol Takımı. Lakapları "Mezopotamya Aslanları"dır.

Anlamı: IRQ, Irak'ın hem FIFA hem de ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından kullanılan resmi üç harfli kodudur.

2. 2026 Dünya Kupası'nda IRQ (Tarihi Başarı)

Nisan 2026 itibarıyla Irak futbolu büyük bir kutlama içerisindedir. Irak, turnuvaya katılacak 48. ve son takım olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Katılım Hikayesi: Irak, kıtalararası play-off turnuvasının finalinde Bolivya'yı 2-1 mağlup ederek (31 Mart 2026) turnuvaya katılma hakkı kazanan son ekip olmuştur.

Hasretin Sonu: Bu başarıyla Irak, 1986'dan sonra ilk kez, yani tam 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine dönmüştür.

Açılımı: 2026 Dünya Kupası fikstürlerinde "IRQ" gördüğünüzde bu, Iraq (Irak) demektir.

3. 2026 Dünya Kupası Grubu ve Rakipleri

Irak, turnuvada zorlu bir grupta yer almaktadır:

Grup: I Grubu

Rakipler: Fransa (FRA), Senegal (SEN) ve Norveç (NOR).

İlk Maç: 16 Haziran 2026 tarihinde Boston'da Norveç'e karşı oynayacaklar.

  IRQ, 40 yıllık hasretini dindirerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi başaran Irak milli takımıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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