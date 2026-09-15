Ipswich Town Arsenal hangi kanalda? Ipswich Town Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ipswich Town Arsenal İngiltere Lig Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ipswich Town Arsenal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ipswich Town Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Ipswich Town Arsenal maçı yayın bilgisi haberimizde...

IPSWİCH TOWN ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ipswich Town Arsenal maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Ipswich Town Arsenal maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

IPSWİCH TOWN ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ipswich Town Arsenal maçı bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Maç S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.