İngiltere Uruguay hangi kanalda? İngiltere Uruguay maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İngiltere Uruguay maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maçı şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

İNGİLTERE URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Uruguay maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maçı şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

ABD: Fox Sports 1

Arjantin: ESPN Argentina

Avusturya: DAZN Austria

Danimarka: TV2 Play Denmark

Hırvatistan: Sport Klub 5 HR

Portekiz: Sport TV1

İtalya: Sky Sport Calcio

İNGİLTERE URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Uruguay maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak.