İlk evim kredisi SON DURUM! İlk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, kimlere verilecek?

İlk kez ev sahibi olmak isteyen 40 yaş altındaki vatandaşlara yönelik konut finansmanı desteğinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sürece çevrildi. 26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, ilk defa konut edinecek vatandaşlara konut finansmanı faiz veya kâr payı desteği ile işlem masraflarında indirim sağlanmasını öngörüyor. Peki, İlk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, kimlere verilecek? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

İlk Evim konut kredisi henüz yürürlüğe girmedi. İlk kez konut edinecek 40 yaş altındaki vatandaşlara yönelik kanun teklifi, 26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu ve 2/3608 esas numarasıyla kayda alındı.

TBMM kayıtlarına göre teklifin adı, “İlk Defa Konut Edinecek 40 Yaş Altındaki Gençlere Konut Finansmanı Faiz Desteği ve İşlem Masrafı İndirimi Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi” olarak yer alıyor. Teklifin amacı, belirli şartları sağlayan ilk kez konut edinecek T.C. vatandaşlarına konut finansmanı faiz veya kâr payı desteği sağlanması ve işlem masraflarında indirim uygulanması yoluyla konut ediniminin kolaylaştırılması olarak açıklanıyor.

Teklifin yasalaşma süreci tamamlanmadığı için şu aşamada krediye ilişkin kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor. TBMM'nin güncel kayıtlarında teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda olduğu görülüyor.

Bu nedenle İlk Evim konut kredisi için “başvurular başladı” şeklinde bir bilgi bulunmuyor. Başvuru tarihleri, kredi limiti ve uygulama esasları düzenlemenin yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşebilecek.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde destekten yararlanabilmek için çeşitli kriterler öngörülüyor. Teklifte yer alan şartlara göre başvuru sahibinin belirli koşulları taşıması gerekiyor.

Buna göre öngörülen şartlar şöyle:

Başvuru tarihi itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru sahibi adına tapuda kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmaz bulunmamak ve daha önce konut niteliğinde bir taşınmazın tamamına malik olmamış olmak.

Satın alınacak taşınmazın, başvuru sahibinin ilk ve tek konutu olması.

Destek konusu konutun ikamet amacıyla edinilmesi.

Başvuru sahibi evliyse eşi adına da tapuda kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmaz bulunmaması.

Bu kriterler, ilk defa konut edinecek vatandaşlara yönelik hazırlanan kanun teklifinde yer alan koşullardır. Teklif henüz yasalaşmadığı için uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih ve başvuru sürecinin ayrıntıları kesinleşmiş değildir. TBMM'nin resmi kayıtlarında da teklifin halen komisyon aşamasında olduğu belirtiliyor.

BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

İlk Evim konut kredisine ilişkin henüz açıklanmış bir başvuru takvimi bulunmuyor. Bunun temel nedeni, kanun teklifinin yasama sürecinin tamamlanmamış olması.

26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan teklifin mevcut durumu komisyonda bulunuyor. Dolayısıyla başvuruların ne zaman başlayacağı konusunda kesinleşmiş bir tarih açıklanmış değil.

Düzenlemenin komisyon görüşmelerinin ardından yasama sürecini tamamlaması ve yürürlüğe girmesi halinde başvuru tarihleri ile uygulamanın diğer ayrıntılarının ayrıca belirlenmesi bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

İlk Evim konut kredisine yönelik kanun teklifinde hedeflenen kesim, ilk kez konut sahibi olacak 40 yaş altındaki vatandaşlar olarak öne çıkıyor. Teklifte, başvuru tarihi itibarıyla kırk yaşını doldurmamış ve ilk defa konut edinecek T.C. vatandaşlarına belirli şartlar kapsamında destek sağlanması amaçlanıyor.

Destekten yararlanması öngörülen kişinin kendi adına kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmazının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca daha önce konut niteliğinde bir taşınmazın tamamına malik olmamış olması şartı da bulunuyor.

Satın alınacak konutun başvuru sahibinin ilk ve tek konutu olması ve ikamet amacıyla edinilmesi de öngörülen kriterler arasında yer alıyor. Evli kişiler için ise eşin adına kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmaz bulunmaması şartı belirtiliyor.

TEKLİFİN MECLİS'TEKİ SON DURUMU

26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına gelen teklif, 2/3608 esas numarasıyla kayıt altına alındı. TBMM'nin resmi kanun teklifi sayfasında teklifin son durumu “KOMİSYONDA” olarak gösteriliyor. Esas komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu, tali komisyon ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak belirtiliyor.

Dolayısıyla mevcut aşamada İlk Evim konut kredisi için kesinleşmiş bir başvuru dönemi bulunmuyor. Kredi limitinin ne olacağı ve uygulamanın hangi tarihte başlayacağı da henüz açıklanmış değil.

Düzenlemenin yasama sürecinin tamamlanması halinde başvuru tarihleri, krediye ilişkin koşullar ve destekten yararlanma esaslarının ayrıca açıklanması bekleniyor. Mevcut durumda ise resmi kayıtlardaki en güncel bilgi, teklifin komisyon aşamasında olduğu yönünde.