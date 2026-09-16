İlk evim kredisi SON DAKİKA! İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

İlk kez konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan İlk Evim Konut Kredisi için gözler başvuru süreci ve kampanyanın kapsamına çevrildi. 2026 yılına ilişkin kredi programında başvuru şartları ve takvime yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? Detaylar...

İLK EVİM KREDİSİ SON DAKİKA!

2026 yılında ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde İlk Evim Konut Kredisi yer alıyor. Düşük faizli kredi kampanyası ve konut finansmanı beklentisi nedeniyle başvuru şartları, kredi limitleri ve geri ödeme planına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Ancak mevcut durumda yeni finansman modeline ilişkin resmi başvuru süreci başlamış değil. TOKİ'nin güncel duyurularında ise farklı sosyal konut ve tahsis projelerine ilişkin başvuru süreçleri yer alıyor.

İLK EVİM KREDİSİ ÇIKTI MI?

2026 İlk Evim Konut Kredisi kapsamında kesinleşmiş başvuru şartları ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı. İlk kez konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşların beklediği kampanyanın kapsamına ilişkin resmi detayların netleşmesi bekleniyor.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim kredi kampanyasının ne zaman uygulanmaya başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz açıklanmış değil. Bu nedenle başvuru başlangıç tarihi konusunda mevcut aşamada resmi bir takvim bulunmuyor.

Yeni finansman modelinin hayata geçirilmesi halinde kredi kullanım şartları, limitler ve vade seçeneklerinin de açıklanması bekleniyor.

İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru sürecinin ne zaman açılacağına ilişkin resmi duyuru yapılması bekleniyor.

Vatandaşların başvuru yapabilmesi için öncelikle kampanyanın kapsamı, başvuru şartları ve başvuru kanallarının açıklanması gerekiyor. TOKİ'nin e-Devlet üzerinden sunduğu mevcut hizmetler arasında çeşitli konut ve iş yeri başvuruları bulunuyor ancak bunlar yeni İlk Evim Konut Kredisi başvurusu anlamına gelmiyor.

İLK EVİM KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2026 yılına ilişkin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Mevcut çalışmalara ve belirtilen kapsamına göre programın öncelikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşları kapsaması bekleniyor.

Başvuru şartlarının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte şu kriterlerin nasıl uygulanacağı netleşecek:

İlk kez konut sahibi olacak kişiler arasında yer almak,

Başvuru sahibi adına kayıtlı bir konutun bulunmaması,

Bankaların kredi kullanımı için aradığı gelir ve ödeme gücü şartlarını karşılamak,

Satın alınacak konutun açıklanacak kredi programındaki kriterlere uygun olması,

Belirlenecek kredi limiti ve vade koşullarını karşılamak,

Başvuru sırasında istenecek gelir ve konut belgelerini eksiksiz sunmak,

Bu şartların 2026 yılı kampanyası için kesinleşmiş başvuru koşulları olmadığı, resmi açıklamayla birlikte nihai hale geleceği belirtilmelidir.