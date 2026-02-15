İlk Evim Konut Kredisi çıkacak mı, ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, geri ödeme planı nasıl olacak?

Türkiye'de konut piyasasında ilk kez ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için tasarlanan İlk Evim Konut Kredisi, 2026 yılında hayata geçmesi beklenen önemli bir finansman desteği olarak öne çıkıyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi çıkıyor mu, ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, geri ödeme planı nasıl olacak? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKIYOR MU?

2026 yılında yasalaşması beklenen İlk Evim Konut Kredisi, Türkiye'de ilk kez ev sahibi olacaklar için özel olarak tasarlanıyor. Kulislerden gelen bilgiler, kampanyanın özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları hedeflediğini ortaya koyuyor.

Kamu bankaları öncülüğünde alınacak başvurular ile birlikte krediye erişim, daha önce üzerine kayıtlı konutu olmayan vatandaşlar için mümkün olacak. Bu düzenleme, konut sahibi olmayı zorlaştıran yüksek faiz ve kısa vade sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi takvim henüz açıklanmasa da, kulis bilgilerine göre İlk Evim Konut Kredisi 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelecek ve yılın ikinci yarısında başvuruların alınması bekleniyor.

BDDK ve ilgili kurumlar, kredi risk ağırlıklarını ve teknik düzenlemeleri tamamladıktan sonra, kamu bankaları tarafından başvuru ekranları açılacak. Bu sayede vatandaşlar, uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisine hızlı bir şekilde başvurabilecek.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER

Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan modelin öne çıkan şartları şu şekilde:

Faiz oranı: Yüzde 1.20 (aylık)

Hedef kitle: İlk kez konut sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlar

Konut sahipliği koşulu: Daha önce üzerine kayıtlı konutu bulunmayan kişiler

Vade: 180 aya (15 yıl) kadar seçenek

Taksit modeli: Gelire uygun geri ödeme planı

Ek olarak, 2 milyon TL üzerindeki kredi limitleri için mevcut kısıtlamaların esnetilebileceği ve limit artışının yapılabileceği belirtiliyor. Bu sayede, yüksek maliyetli konutlar için de erişilebilir finansman sağlanabilecek.

GERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında geri ödeme vadeleri 180 aya kadar uzatılacak, böylece aylık taksitler daha erişilebilir seviyede tutulacak. BDDK'nın ilk kez ev alacaklara yönelik kredi risk ağırlığını düşürmesi, bankaların bu krediyi daha kolay kullandırmasının önünü açacak.

Bu model, mortgage benzeri uzun vadeli ve sabit faizli bir finansman çözümü sunuyor. Aylık taksitler, gelire uygun şekilde belirlenecek ve başvuru sahipleri aylık ödemelerini ekonomik koşullara göre planlayabilecek.