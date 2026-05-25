Ev sahibi olma hedefi bulunan milyonlarca kişi için düşük faizli konut finansmanı beklentisi, son dönemde ekonomik gündemin en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle planlanan “İlk Evim” konut kredisi modeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teknik inceleme sürecinden geçiriliyor. Peki, İlk evim konut kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak? (1.20 düşük faizli konut kredisi) İlk Evim konut kredi şartları neler? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

“İlk Evim” konut kredisi şu an için aktif olarak kullanılan bir finansman ürünü değildir. Kampanya henüz resmi başvuru sürecine açılmamış olup, ilgili kurumlar tarafından hazırlık ve değerlendirme aşamasında bulunmaktadır.

Ekonomi yönetimi tarafından yürütülen çalışmaların temel amacı, konut erişiminde yaşanan maliyet baskısını azaltmak ve özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için daha ulaşılabilir bir finansman modeli oluşturmaktır. Bu nedenle sistemin henüz devreye alınmadığı, yalnızca planlama aşamasında olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“İlk Evim” konut kredisinin başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak ekonomik program kapsamında yapılan değerlendirmeler ve kamu bankalarının hazırlık süreci dikkate alındığında, sistemin 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi yönünde beklentiler öne çıkmaktadır.

Sürecin uzamasının temel nedenleri arasında bütçe planlaması, faiz sübvansiyon modeli ve bankacılık sistemine entegrasyon çalışmaları yer almaktadır. Bu kapsamda yasal çerçevenin tamamlanmasının ardından resmi takvimin kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir.

(1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ) İLK EVİM KONUT KREDİ ŞARTLARI NELER?

“İlk Evim” konut kredisi için henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmamış olsa da, kamuoyuna yansıyan planlamalar belirli çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda sistemin özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik tasarlandığı anlaşılmaktadır.

Planlanan modele göre başvuru yapacak kişilerin üzerinde kayıtlı bir konut bulunmaması temel şartlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca başvuru sahiplerinin gelir durumlarının dar veya orta gelir grubuna uygun olması ve bunu belgeleyebilmesi beklenmektedir. Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet edilmesi, son dönemde konut satışı yapılmamış olması ve hisseli mülkiyet durumlarının belirli sınırların altında olması da değerlendirilen kriterler arasında yer almaktadır.

Finansman tarafında ise %1.20 sabit faiz oranı ve 180 aya kadar uzayan vade yapısı ile uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlanması hedeflenmektedir. Bu modelin özellikle kira ödemeleriyle karşılaştırıldığında daha sürdürülebilir bir ödeme planı oluşturması amaçlanmaktadır.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Planlanan düzenleme çerçevesinde “İlk Evim” konut kredisi, doğrudan ilk kez konut sahibi olacak bireylere yönelik bir sistem olarak kurgulanmaktadır. Bu kapsamda dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların öncelikli hedef kitleyi oluşturduğu görülmektedir.

Sistemin temel yaklaşımı, düzenli gelire sahip ancak yüksek faiz oranları nedeniyle konut finansmanına erişemeyen kesimlerin desteklenmesidir. Bu nedenle kredi değerlendirme sürecinde gelir beyanı, ödeme gücü ve mevcut mülkiyet durumu belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Kamu bankalarının kredi risk değerlendirme kriterleri doğrultusunda uygun görülen başvuru sahiplerinin sistemden yararlanması planlanmaktadır.

1.20 FAİZLİ KREDİ SENARYOSU: ÖRNEK GERİ ÖDEME TABLOSU

Planlanan %1.20 sabit faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamalar, sistemin potansiyel etkisini net şekilde ortaya koymaktadır. Örnek bir senaryoda 1.000.000 TL tutarındaki bir konut kredisi için aylık taksitlerin yaklaşık 13.587 TL seviyelerinde olacağı hesaplanmaktadır.

Bu ödeme planına göre toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 2.445.701 TL seviyesine ulaşmaktadır. Mevcut piyasa faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında aynı kredi tutarının toplam geri ödemesinin çok daha yüksek seviyelere çıkabildiği görülmektedir. Bu durum, planlanan sistemin uzun vadede önemli bir maliyet avantajı oluşturabileceğine işaret etmektedir.