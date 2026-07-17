İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda adı geçen isimlerden biri de Hasan Turan Güven oldu. Peki, Hasan Turan Güven kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Turan Güven neden gözaltına alındı? Detaylar...

HASAN TURAN GÜVEN KİMDİR?

Hasan Turan Güven, soruşturma kapsamında adı geçen ve Altay Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptığı belirtilen isimlerden biridir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hasan Turan Güven’in yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar veya gol bahisleri kapsamında 78 kupon oynadığı değerlendirildiği ifade edildi.

Hasan Turan Güven hakkında kamuya açık resmi kaynaklarda yer alan bilgiler, soruşturma kapsamında yapılan açıklamalarla sınırlıdır.

HASAN TURAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hasan Turan Güven’in yaşı, doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Soruşturma kapsamında Hasan Turan Güven’in Altay Spor Kulübü yöneticiliği yaptığı döneme ilişkin bahis verilerinin incelendiği açıklanmıştır. Ancak kişisel bilgileriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır.

HASAN TURAN GÜVEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Turan Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda adı geçen kişiler arasında yer aldı.

Savcılık açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verilerinin analiz edildiği belirtildi.

Açıklamada, yasal bahis platformlarından alınan veriler ve MASAK tarafından temin edilen finansal veriler doğrultusunda bazı yöneticilerin bahis hareketlerinin incelendiği ifade edildi.

Hasan Turan Güven ile ilgili olarak da yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri kapsamında 78 kupon oynadığı değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, operasyonlarda 17 kişinin yakalandığı, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Yetkili makamların açıklamalarına göre soruşturma süreci devam etmektedir.