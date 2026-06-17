Halkbank hisse neden yükseliyor 17 Haziran? SON DAKİKA!

17 Haziran işlem gününde Halkbank hissesi, ABD’de uzun süredir devam eden hukuki sürecin sona ermesine yönelik gelişmelerin etkisiyle sınırlı bir yükseliş kaydetti. Peki, Halkbank hisse neden yükseliyor 17 Haziran? Detaylar...

HALKBANK HİSSE NEDEN YÜKSELİYOR 17 HAZİRAN?

Türkiye Halk Bankası hissesi 17 Haziran işlem gününde %0,3 artışla 48,3 TL seviyesinden işlem gördü. Aynı gün BIST 100 endeksi hafif negatif bölgede seyrederken, Halkbank hissesi endeksten ayrışan bir fiyat hareketi sergiledi.

Hissede görülen sınırlı yükseliş, şirket özelinde gelişen hukuki sürecin tamamlanması ile ilişkilendirildi. Banka, 2019 yılında ABD’de açılan ve İran yaptırımlarının ihlali iddialarını içeren dava sürecinin tarafıydı. İddialar kapsamında yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonun yaptırımları aşmak amacıyla aktarıldığı öne sürülmüştü.

Bu süreç, uzun yıllar boyunca bankanın uluslararası piyasalardaki algısı ve fiyatlaması üzerinde etkili oldu.

HALKBANK HUKUKİ SÜRECİNDE KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, banka hakkındaki cezai iddianameyi reddetti. Bu karar, yaklaşık dokuz yıldır devam eden davanın sona ermesini sağladı.

Sürecin kapanışı tek bir aşamada gerçekleşmedi. Mart 2026’da Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölgesi ile Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement) imzaladı. Bu anlaşma kapsamında banka uyum yükümlülüklerini yerine getirdi ve gerekli raporlamaları ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile OFAC’a sundu.

HALKBANK VE ABD TARAFI ARASINDAKİ UZLAŞMA SÜRECİ

10 Haziran 2026 tarihinde taraflar mahkemeye ortak bir dilekçe sundu ve suçlamaların düşürülmesini talep etti. Bu başvuru, davanın kapanmasına yönelik son resmi adımlardan biri oldu.

17 Haziran tarihinde Yargıç Richard Berman, bu talebi kabul ederek iddianameyi reddetti ve böylece yargı süreci resmen sona ermiş oldu.

HALKBANK HİSSEDE SON BİR YILLIK FİYAT GELİŞİMİ

Halkbank hissesi son bir yıllık dönemde 52 haftalık en düşük seviye olan 19,87 TL’den 52,5 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçte fiyatlamalar, özellikle hukuki sürece ilişkin gelişmelerle paralel hareket etti.

17 Haziran gününde gerçekleşen yükseliş, BIST 100 endeksinin genel eğiliminden ayrışarak oluştu.

HALKBANK VE PİYASADA HUKUKİ BELİRSİZLİĞİN SONA ERMESİ

İddianamenin reddedilmesi ile birlikte bankanın uzun süredir devam eden hukuki belirsizliği sona erdi. Mart 2026’da imzalanan Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması ve sonrasında gelen uyum raporlamaları, sürecin kapanışını destekleyen temel aşamalar oldu.