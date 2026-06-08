Hakan Safi kimdir? Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı gündemini korurken Hakan Safi’nin adaylığı büyük ilgi gördü. İş insanı kimliğiyle tanınan Safi’nin hayatı, yaşı ve memleketi taraftarlar tarafından araştırılıyor. “ Hakan Safi kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları öne çıkarken, adaylık süreci spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Lojistik, liman işletmeciliği ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Safiport liman işletmesinin sahibi olan Hakan Safi, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde de uzun yıllar yöneticilik yapmış ve 2026 yılında kulüp başkanlığına aday olduğunu açıklamıştır.

HAKAN SAFİ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Safi, 28 Nisan 1973 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HAKAN SAFİ NERELİ?

Hakan Safi, İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğmuştur. Ailesi aslen Giresun’un Çamoluk ilçesindendir ve İstanbul’a 1960 yılında göç etmiştir.

HAKAN SAFİ'NİN KARİYERİ

Hakan Safi, iş hayatına 1996 yılında aile şirketi olan Safi Gayrimenkul’de başlamıştır. 2005 yılından itibaren Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve holdingi madencilik, liman işletmeciliği, denizcilik, şeker üretimi ve lojistik gibi birçok alanda büyütmüştür. Spor yöneticiliği tarafında ise 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yer almakta, 2024-2025 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 2026 yılında kulüp başkanlığına adaylığını açıklamıştır.