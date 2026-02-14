Haberler

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
Çağrı Balta Fenerbahçe transfer haberleri! Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Hakan Çağrı Balta'nın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmemesi iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi. Hakan Balta oğlu Çağrı Balta kimdir? Sarı-kırmızılı kulübün, genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği öğrenildi. İşte Çağrı Balta transferi ile ilgili son durum...

Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Hakan Çağrı Balta ile ilgili yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme teklifini reddeden genç oyuncu hakkında Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiaları üzerine resmi adım atıldı.

ÇAĞRI BALTA FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray altyapısında oynayan 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta'nın kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği ve 18 yaşına gireceği 15 Mayıs 2026 tarihinden sonra takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla temas kurduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray'a gönderdiği e-postada oyuncuyla ilgilendiklerini ve tarafıyla anlaştıklarını bildirdiği aktarıldı.

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'a gönderdiği e-postada "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKAN BALTA'NIN OĞLU ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

15 Mayıs 2008 doğumlu olan Hakan Çağrı Balta, sağ ayağını kullanıyor ve santrfor mevkiinde görev yapıyor. Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen genç futbolcu, bu sezon 21 maçta 6 gol kaydetti. Altyapı kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi.

Henüz 17 yaşında olan Çağrı Balta, 15 Mayıs 2026 tarihinde 18 yaşına girecek. Bu tarihin ardından kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler sonrası genç oyuncunun adı iki kulüp arasındaki resmi süreçle birlikte anılmaya devam ediyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com
