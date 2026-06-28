Güney Afrika Kanada CANLI nereden izlenir? Güney Afrika Kanada maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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GÜNEY AFRİKA KANADA CANLI İZLE

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GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI CANLI İZLE

Güney Afrika Kanada maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Afrika Kanada maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Güney Afrika Kanada maçı Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.