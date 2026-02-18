Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 18 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel ve yurt içi piyasalarda devam eden dalgalı görünüm, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken gümüş fiyatlarındaki hareketlilik öne çıkıyor. 18 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel işlem fiyatı merak edilirken, yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Piyasadaki son durum ve detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

18 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Anlık verilere göre 1 gram gümüş alışta 106,44 TL, satışta ise 106,58 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 103,096 TL seviyesinde yapan gram gümüşte yaşanan bu yükseliş, piyasada kısa vadeli alım hareketlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Günlük bazda kaydedilen %3,38'lik artış, fiyatlarda yukarı yönlü ivmenin güç kazandığına işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 1 06,44 TL

Satış Fiyatı: 106,58 TL

Önceki Kapanış: 103,096 TL

Günlük Değişim: %3,38

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen yükselişin ardından piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.