Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 6 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemdeki dalgalı görünüm, yatırımcıların dikkatini yeniden bu emtiaya çekti. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasındaki artan volatilite, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında öne çıkıyor. Yatırımcılar, sadece güncel fiyatları değil, önümüzdeki dönemde oluşabilecek olası senaryoları da yakından izliyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve önemli gelişmeler haberin devamında detaylandırılıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (6 OCAK GÜNCEL FİYATLAR)

6 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında belirgin bir yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 109,39 TL, satışta ise 109,50 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 105,39 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket yatırımcıların ilgisini çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %3,90 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, piyasada kısa vadeli alım iştahının arttığına işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (6 OCAK)

Alış: 109,39 TL

Satış: 109,50 TL

Önceki Kapanış: 105,39 TL

24 Saatlik Değişim: %3,90

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadeli yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, ani fiyat hareketlerine karşı güncel verileri yakından takip etmesi öneriliyor.