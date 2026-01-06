Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 6 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 6 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden bu değerli metale çevirdi. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikaları ve arz-talep dengesindeki değişimler, gümüş fiyatlarının seyrini belirleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 6 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemdeki dalgalı görünüm, yatırımcıların dikkatini yeniden bu emtiaya çekti. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasındaki artan volatilite, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında öne çıkıyor. Yatırımcılar, sadece güncel fiyatları değil, önümüzdeki dönemde oluşabilecek olası senaryoları da yakından izliyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve önemli gelişmeler haberin devamında detaylandırılıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (6 OCAK GÜNCEL FİYATLAR)

6 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında belirgin bir yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 109,39 TL, satışta ise 109,50 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 105,39 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket yatırımcıların ilgisini çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %3,90 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, piyasada kısa vadeli alım iştahının arttığına işaret ediyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 6 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (6 OCAK)

  • Alış: 109,39 TL
  • Satış: 109,50 TL
  • Önceki Kapanış: 105,39 TL
  • 24 Saatlik Değişim: %3,90

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadeli yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, ani fiyat hareketlerine karşı güncel verileri yakından takip etmesi öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası