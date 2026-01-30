Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 30 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve temkinli hava, yatırımcıların yeniden gümüşe yönelmesine neden oldu. Fiyatlardaki dalgalı seyir, gümüşün kısa ve orta vadeli görünümüne ilişkin beklentileri öne çıkarırken, ekonomik gelişmeler ve piyasa göstergeleri yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 150,97 TL, satışta ise 151,14 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 162,69 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan düşüş, piyasadaki dalgalı görünümü yeniden gündeme taşıdı. Günlük bazda kaydedilen %7,10'luk değer kaybı, gümüş fiyatlarındaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 150,97 TL

Satış Fiyatı: 151,14 TL

Önceki Kapanış: 162,69 TL

Günlük Değişim: %-7,10

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan sert geri çekilmenin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki yön arayışı, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.