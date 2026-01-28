Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalarda süregelen belirsizlikler ve dalgalı fiyat hareketleri, yatırımcıların yön arayışını güvenli limanlara çevirdi. Bu süreçte gümüş, hem uluslararası gelişmelerin etkisi hem de iç piyasadaki hareketlilikle yeniden ön plana çıkan yatırım araçları arasında yer alıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı ve artan temkinli duruş, yatırımcıların ilgisini yeniden gümüşe yöneltiyor. Fiyat hareketlerindeki dalgalanma, gümüşün kısa ve orta vadeli görünümüne ilişkin beklentileri öne çıkarırken; ekonomik göstergeler ve piyasadan gelen güncel sinyaller yakından izleniyor. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

28 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş alışta 160,04 TL, satışta ise 160,12 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 156,46 TL seviyesinden yapan gram gümüşteki yükseliş, yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisini artırmış durumda. Günlük bazda kaydedilen %2,34'lük artış, fiyatlardaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 160,04 TL
  • Satış Fiyatı: 160,12 TL
  • Önceki Kapanış: 156,46 TL
  • Günlük Değişim: %2,34

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son dönemde hız kazanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel yön arayışı, gümüş fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

