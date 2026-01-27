Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 27 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve temkinli görünüm, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden ön plana çıkarıyor. Bu süreçte gümüş, fiyat hareketlerindeki dalgalanmayla birlikte kısa ve orta vadeli beklentilerin odağına yerleşiyor. Ekonomik veriler ve piyasalardan gelen son sinyaller dikkatle izlenirken, gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (27 OCAK)

27 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş alışta 153,90 TL, satışta ise 154,02 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 151,27 TL bandında yapan gram gümüşte yaşanan yükseliş, yatırımcıların ilgisini yeniden gümüş piyasasına çevirmiş durumda. Günlük bazda kaydedilen %1,81'lik artış, fiyatlardaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 153,90 TL

Satış Fiyatı: 154,02 TL

Önceki Kapanış: 151,27 TL

Günlük Değişim: %1,81

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerde görülen yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki yön arayışı, gümüş fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ise 27 Ocak itibarıyla fiyatlardaki olası yeni hareketleri yakından izlemeyi sürdürüyor.