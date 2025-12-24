Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 24 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 24 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde gümüş fiyatlarında gözlenen hareketlilik, yatırımcıların rotasını yeniden bu değerli metale çevirmesine neden oldu. Küresel piyasalardaki belirsiz atmosfer, enflasyon ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler ile arz-talep dengesindeki değişimler, gümüş piyasasında dalgalı seyrin sürmesine zemin hazırlıyor. Bu gelişmeler, gümüşte yön arayışını daha da dikkat çekici hale getiriyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 24 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son haftalarda yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin dikkatini yeniden bu değerli emtiaya çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki dalgalı görünüm gümüşte oynaklığı artırırken; piyasa takipçileri "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüş fiyatlarında yön ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. Güncel rakamlar ve gümüş piyasasına ilişkin öne çıkan başlıklar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

24 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüşte yukarı yönlü hareketin hız kazandığını ortaya koyuyor. Anlık işlemlerde gram gümüş 99,60 TL'den alış, 99,66 TL'den satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,50 TL seviyesinde gerçekleşmesi, gün içindeki yükselişin dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik fiyatlamalara göre %1,17 oranında değer kazanarak yatırımcısına güçlü bir yükseliş sundu. Artan talep ve piyasa koşullarının etkisiyle gümüşteki pozitif görünüm korunuyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 24 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL SEVİYELER

  • Alış: 99,60 TL
  • Satış: 99,66 TL
  • Önceki Kapanış: 98,50 TL
  • Günlük Değişim: +%1,17

Gram gümüş, yükselen fiyat seviyesiyle birlikte psikolojik eşiklere yaklaşırken, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hem sanayi üretiminde hem de yatırım aracı olarak yoğun ilgi gören gümüşte, fiyat dalgalanmaları kısa vadede etkili olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların ani fiyat hareketlerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli trendleri de göz önünde bulundurması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

  • Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri
  • Dolar/TL kurundaki değişimler
  • Faiz ve enflasyon beklentileri
  • Küresel ekonomik görünüm ve jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre, 24 Aralık itibarıyla gram gümüşte dalgalı ancak güçlü bir yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Güncel fiyatların yakından izlenmesi, risk yönetiminin ön planda tutulması ve yatırım kararlarının farklı vadeler dikkate alınarak şekillendirilmesi, bu süreçte daha sağlıklı adımlar atılmasına katkı sağlayabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani