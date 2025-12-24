Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 24 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son haftalarda yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin dikkatini yeniden bu değerli emtiaya çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki dalgalı görünüm gümüşte oynaklığı artırırken; piyasa takipçileri "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüş fiyatlarında yön ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. Güncel rakamlar ve gümüş piyasasına ilişkin öne çıkan başlıklar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

24 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüşte yukarı yönlü hareketin hız kazandığını ortaya koyuyor. Anlık işlemlerde gram gümüş 99,60 TL'den alış, 99,66 TL'den satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,50 TL seviyesinde gerçekleşmesi, gün içindeki yükselişin dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik fiyatlamalara göre %1,17 oranında değer kazanarak yatırımcısına güçlü bir yükseliş sundu. Artan talep ve piyasa koşullarının etkisiyle gümüşteki pozitif görünüm korunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL SEVİYELER

Alış: 99,60 TL

Satış: 99,66 TL

Önceki Kapanış: 98,50 TL

Günlük Değişim: +%1,17

Gram gümüş, yükselen fiyat seviyesiyle birlikte psikolojik eşiklere yaklaşırken, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hem sanayi üretiminde hem de yatırım aracı olarak yoğun ilgi gören gümüşte, fiyat dalgalanmaları kısa vadede etkili olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların ani fiyat hareketlerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli trendleri de göz önünde bulundurması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Faiz ve enflasyon beklentileri

Küresel ekonomik görünüm ve jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre, 24 Aralık itibarıyla gram gümüşte dalgalı ancak güçlü bir yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Güncel fiyatların yakından izlenmesi, risk yönetiminin ön planda tutulması ve yatırım kararlarının farklı vadeler dikkate alınarak şekillendirilmesi, bu süreçte daha sağlıklı adımlar atılmasına katkı sağlayabilir.