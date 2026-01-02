Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 2 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş cephesinde son dönemde yaşanan dalgalı seyir, yatırımcı ilgisini yeniden bu emtiaya çevirmiş görünüyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve emtia piyasasında artan oynaklık, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. Bu süreçte yatırımcılar, yalnızca anlık fiyatları değil, kısa ve orta vadede oluşabilecek olası senaryoları da yakından takip ediyor. Gümüş piyasasına dair öne çıkan başlıklar ve güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (2 OCAK GÜNCEL FİYATLAR)

2 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında belirgin bir yükselişin öne çıktığını gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 102,32 TL, satışta ise 102,38 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,93 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlarda yukarı yönlü güçlü bir hareket dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %3,48 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, kısa vadede piyasada alım iştahının arttığına işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (2 OCAK)

Alış: 102,32 TL

Satış: 102,38 TL

Önceki Kapanış: 98,93 TL

24 Saatlik Değişim: %3,48

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadede yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, piyasalarda temkinli iyimserlik hâkim. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanma ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel verileri yakından izleyerek ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması öneriliyor.