Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 17 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde görülen hareketli seyir, yatırımcıların ilgisini yeniden bu emtiaya yöneltti. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarında belirgin oynaklık yaratırken, "Gram gümüş bugün ne kadar?" ve "Gümüş fiyatları yükselir mi düşer mi?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Güncel fiyatlar ve piyasalardaki son gelişmelere dair detaylar haberin devamında bulunuyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre 1 gram gümüş anlık olarak 90,71 TL seviyesinden işlem görüyor. Güne 87,42 TL açılış ile başlayan gram gümüşün önceki kapanışı 87,43 TL olarak kaydedildi. Son fiyatlamalarla birlikte gümüşte yukarı yönlü seyrin güç kazandığı görülüyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saat içerisinde %3,75 oranında yükseliş kaydetti. Haftalık bazda artış %7,18 olurken, aylık değişim %32,92, yıllık değişim ise dikkat çekici şekilde %164,13 seviyesine ulaştı. Bu tablo, gümüşte güçlü bir ivmeye işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DÖNEM SEVİYELERİ

Son 1 ayın en yüksek seviyesi: 91,38 TL (17.12.2025)

Son 1 ayın en düşük seviyesi: 66,32 TL (21.11.2025)

Bu bant aralığı, kısa sürede yaşanan sert yükselişi net biçimde ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş; sanayideki yoğun kullanımı ve altına kıyasla daha erişilebilir fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak son dönemde artan fiyat oynaklığı nedeniyle yatırım kararlarının planlı ve temkinli şekilde alınması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Küresel ekonomik veriler ve faiz politikaları

Ons gümüşteki uluslararası fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa risk algısı

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gümüş fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrini koruyabileceğine dikkat çekerken; yatırımcıların güncel verileri yakından takip etmesi, fiyat hareketlerini farklı vadelerde değerlendirmesi ve risk-getiri dengesini gözeterek işlem yapmasının önemini vurguluyor. Bu yaklaşım, gümüş piyasasındaki hızlı değişimler karşısında daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.