Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 1 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş tarafında son haftalarda dikkat çeken fiyat hareketleri, yatırımcıların odağını yeniden bu kıymetli metale yöneltmiş durumda. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasında artan oynaklık, gümüş fiyatlarının yön arayışını etkileyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu tablo içerisinde yatırımcılar, güncel seviyeler kadar kısa ve orta vadede oluşabilecek senaryoları da yakından izliyor. Gümüş piyasasına ilişkin öne çıkan gelişmeler ve fiyat seyrine dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (1 OCAK GÜNCEL FİYATLAR)

1 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan son veriler, gram gümüş fiyatlarında sınırlı bir toparlanma eğiliminin öne çıktığını gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 98,84 TL, satışta ise 98,94 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,10 TL olduğu göz önüne alındığında, fiyatlarda yukarı yönlü ılımlı bir hareket dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %0,85 oranında yükseliş kaydetti. Bu hareket, kısa vadede piyasada dengelenme arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (1 OCAK)

Alış: 98,84 TL

Satış: 98,94 TL

Önceki Kapanış: 98,10 TL

24 Saatlik Değişim: %0,85

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadede yatay ve kontrollü bir seyir öne çıkıyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine yönelik beklentiler, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından takip ederek, ani fiyat değişimlerine karşı temkinli adımlar atması öneriliyor.