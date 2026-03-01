GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gümüş fiyatları! 1 Mart 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki hareketlilik herkesin dikkatini çekti. Yatırımcılar yeni gelişmeleri ve dalgalanmaları yakından izlerken, gümüş fiyatları tekrar gündemin merkezine oturdu. Bu ani hareketlilik ne anlama geliyor? Gümüşün değeri nereye doğru yol alacak? 1 Mart itibarıyla yaşananlar, piyasaları yakından takip edenleri heyecanlandırıyor ve soruların sayısını artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alış fiyatı 132,48 TL, satış fiyatı ise 132,58 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %5,73 oranında artış gösterirken, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 132,48 TL

Satış Fiyatı: 132,58 TL

Günlük Artış: %5,73 (7,18 TL)

Günlük Aralık: 124,19 – 133,11 TL

52 Haftalık Aralık: 34,70 – 169,92 TL

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki hızlı yükselişin, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülüyor. Yatırımcıların, dalgalı seyrin sürdüğü bu dönemde temkinli adımlar atmaları öneriliyor.