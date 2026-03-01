Haberler

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gümüş fiyatları! 1 Mart 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gümüş fiyatları! 1 Mart 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel ve iç piyasalardaki ani dalgalanmalar, yatırımcıların gözlerini güvenli limanlara çevirmesine yol açtı. Bu süreçte gümüş tekrar gündemin merkezine oturdu. 1 Mart itibarıyla gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, pek çok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Peki, Gümüş fiyatları! 1 Mart 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki hareketlilik herkesin dikkatini çekti. Yatırımcılar yeni gelişmeleri ve dalgalanmaları yakından izlerken, gümüş fiyatları tekrar gündemin merkezine oturdu. Bu ani hareketlilik ne anlama geliyor? Gümüşün değeri nereye doğru yol alacak? 1 Mart itibarıyla yaşananlar, piyasaları yakından takip edenleri heyecanlandırıyor ve soruların sayısını artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alış fiyatı 132,48 TL, satış fiyatı ise 132,58 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %5,73 oranında artış gösterirken, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gümüş fiyatları! 1 Mart 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 132,48 TL
  • Satış Fiyatı: 132,58 TL
  • Günlük Artış: %5,73 (7,18 TL)
  • Günlük Aralık: 124,19 – 133,11 TL
  • 52 Haftalık Aralık: 34,70 – 169,92 TL

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki hızlı yükselişin, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülüyor. Yatırımcıların, dalgalı seyrin sürdüğü bu dönemde temkinli adımlar atmaları öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat