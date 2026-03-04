Gaziantep FK Fenerbahçe hangi kanalda? ZTK Gaziantep FK Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gaziantep Fk Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep FK Fenerbahçe maçını güncel frekans bilgileri ile ATV'den canlı izleyebilirsiniz. Güncel ATV frekans bilgileri ise şöyledir:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.