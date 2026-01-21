Haberler

Gazeteci Lube Ayar neden hapis cezası aldı? Lube Ayar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Spor ve hukuk dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan gazeteci Lube Ayar, son dönemde aldığı hapis cezası ile gündemde. Fenerbahçe camiasına yakınlığı ve spor hukuku konularındaki uzmanlığıyla bilinen Gazeteci Lube Ayar neden hapis cezası aldı? Lube Ayar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar...

Gazeteci Lube Ayar, Futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak tarafından açılan dava sonucunda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayar'ın kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma suçlamasıyla yargılandığını belirtti. Peki, Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli, evli mi? Lube Ayar'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

GAZETECİ LUBE AYAR NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Gazeteci Lube Ayar, futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak tarafından açılan dava sonucunda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayar'ın "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Bu karar, özellikle sosyal medyada ve spor hukuku gündeminde geniş yankı uyandırdı. Lube Ayar, uzun yıllardır spor ve yargı haberleri üzerine yaptığı haberlerle tanınsa da bu dava, gazetecinin kariyerinde önemli bir hukuki dönemeç olarak değerlendiriliyor.

LUBE AYAR KİMDİR?

Lube Ayar, spora ve yargıya dair haberleriyle bilinen deneyimli bir gazetecidir. Özellikle Fenerbahçe camiasına yakınlığı ve "3 Temmuz Süreci" gibi spor hukuku davalarındaki araştırmalarıyla öne çıkmıştır.

Lube Ayar'ın gazetecilik anlayışı, hukuki süreçleri ve spor dünyasını derinlemesine analiz etmesiyle dikkat çeker. Katıldığı televizyon programlarında ve sosyal medyada yaptığı yorumlar, hem izleyiciler hem de spor camiası tarafından büyük ilgi görüyor.

LUBE AYAR KAÇ YAŞINDA?

Lube Ayar, 1978 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

LUBE AYAR NERELİ?

Lube Ayar, İstanbul Üsküdar doğumlu olmasına rağmen ailesi Gürcü kökenli olup Artvin'in Berta (Ortaköy) köyünden Şile'ye göç etmiştir.

LUBE AYAR EVLİ Mİ?

Lube Ayar'ın özel hayatı, kariyerine kıyasla daha az gündeme gelir. Ancak bilinen bilgiler doğrultusunda evli olduğu ve ailesine önem verdiği bilinmektedir.

LUBE AYAR'IN KARİYERİNDEKİ ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

"Yılın Gazetecisi" Ödülü: 2006 yılında Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan haberle TGC tarafından ödüllendirildi.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü: Aynı haberiyle prestijli bu ödülü kazandı.

Fenerbahçe ve Spor Hukuku Çalışmaları: "Firar" ve "Yargı Kuşatması" kitaplarıyla spor ve yargı konularında dikkat çekti.

500

