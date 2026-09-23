Galatasaray’ın kupalarına haciz mi geldi, Galatasaray Taç Spor olayı nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray’ın kupalarına haciz mi geldi, şampiyonluk kupaları elinden alınacak mı? İddiaya göre geçmişten kalan bir alacak nedeniyle Galatasaray Müzesi'nde bulunan 26 yerel şampiyonluk kupası hakkında “hükmen muhafaza” işlemi uygulandı. Kupaların şu an müzede bulunduğu belirtilirken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUPALARINA HACİZ Mİ KONULDU? TAÇ SPOR ANLAŞMAZLIĞI NEDİR?

Galatasaray ile Taç Spor arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kupaları hakkında “hükmen muhafaza” işlemi uygulandığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre 2015 yılında yapılan protokolden kaynaklanan alacak nedeniyle Galatasaray'ın 26 yerel şampiyonluk kupası hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin haberlerin ardından “Galatasaray'ın şampiyonluk kupalarına haciz mi konuldu?”, “Taç Spor ile Galatasaray arasında ne oldu?” ve “Galatasaray'ın kupaları elinden alınacak mı?” soruları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUPALARINA HACİZ Mİ KONULDU?

Gündeme gelen iddiaya göre Taç Spor ile Galatasaray arasındaki geçmişten kalan anlaşmazlık nedeniyle kulübün müzesinde bulunan 26 şampiyonluk kupası hakkında “hükmen muhafaza” işlemi uygulandı. İddiayı Gazeteci Alper Mert ve Sözcü yazarı Turan Yücel gündeme taşıdı.

Haberlere göre söz konusu işlem, 2015 yılında yapılan bir protokolden kaynaklandığı belirtilen 4 milyon dolarlık alacak üzerinden yürütülen hukuki süreç kapsamında gerçekleştirildi.

TAÇ SPOR İLE GALATASARAY ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK NEDİR?

İddiaların merkezinde Galatasaray ile Taç Spor arasında geçmiş yıllarda yapılan bir protokol bulunuyor. Söz konusu protokolden kaynaklandığı öne sürülen alacağın tahsili için yasal sürecin başlatıldığı ve bu süreçte kulübün bazı değerleri hakkında muhafaza işlemi uygulandığı aktarılıyor.

Taç Spor tarafının alacak ve haciz işlemlerini doğruladığı, Galatasaray yönetiminin ise süreci ortaklar arasında hisse devriyle ilgili bir ödeme olarak açıkladığı haberlerde yer aldı. Bu nedenle tarafların konuya ilişkin açıklamaları arasında farklılık bulunuyor.

GALATASARAY KUPALARINA FİİLİ HACİZ UYGULANDI MI?

Gündeme gelen haberlerde kupaların şu aşamada Galatasaray Müzesi'ndeki yerinde bulunduğu belirtildi. Ancak alacağın tahsil edilememesi durumunda, haciz kapsamındaki kupaların fiilen alınarak yediemin deposuna götürülebileceği iddia edildi.

Dolayısıyla mevcut haberlerde anlatılan süreç ile kupaların fiziken müzeden götürülmesi aynı durum olarak aktarılmıyor. Şu an gündemde olan konu, kupalar hakkında uygulandığı ileri sürülen “hükmen muhafaza” işlemi.

GALATASARAY'IN KAÇ ŞAMPİYONLUK KUPASI HACİZ KAPSAMINDA?

İddialara göre haciz kapsamında 26 yerel şampiyonluk kupası bulunuyor. Bu kupaların Galatasaray'ın beş yıldızını temsil eden şampiyonlukları kapsadığı belirtiliyor.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde etmişti. Kulübün resmi internet sitesinde de 26. şampiyonluk kupasının 2026 yılındaki çeşitli kutlama organizasyonlarında yer aldığı görülüyor.

KUPALAR GALATASARAY MÜZESİNDEN ALINACAK MI?

Gündeme gelen iddiaya göre kupalar şu an müzede bulunuyor. Alacağın tahsil edilememesi halinde ise hukuki sürecin ilerleyebileceği ve kupaların yediemin deposuna kaldırılmasının gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Bu nedenle “Galatasaray'ın kupaları alındı” şeklinde kesin bir ifade yerine, mevcut haberlerde kupalar hakkında “hükmen muhafaza” işlemi uygulandığı ve olası sonraki adımların hukuki sürece bağlı olduğu aktarılıyor.

GALATASARAY'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konuya ilişkin haberlerde Galatasaray yönetiminin yaşanan süreci, ortaklar arasındaki hisse devriyle bağlantılı bir ödeme olarak değerlendirdiği aktarıldı. Taç Spor tarafının ise alacak ve haciz işlemlerini doğruladığı belirtildi.

Bu nedenle dosyada yer alan iddialar ile tarafların açıklamalarının ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, 2015 tarihli protokolden kaynaklandığı öne sürülen alacak üzerinden yürüyen hukuki bir anlaşmazlığa işaret ediyor.